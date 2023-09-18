Поток вооружения у россии может прекратиться к 2026 году - Буданов

Детали

На фоне сообщений о том, что россия готова активизировать текущую мобилизационную работу, Буданов рассказал, что численность личного состава является "единственным очевидным преимуществом", которое кремль все еще имеет над Украиной.

"Кадровые ресурсы у россии, условно говоря, неограниченные. Качество низкое, но количество достаточное", - заметил он.

Что касается других составляющих военных действий, то, как заверил начальник ГУР, российские ресурсы "исчерпываются", и "расплата идет". По его словам, российская экономика продержится лишь до 2025 года, а поток оружия прекратится в 2026 году, "возможно, раньше". Буданов добавил, что "очевидным свидетельством" проблем с вооружением являются переговоры российского диктатора владимира путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Если все хорошо и ресурсов у россии достаточно, то почему они их ищут по всему миру? Ответ очевиден. Больше нечего добывать", - подчеркнул он.

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В то же время начальник ГУР признал, что Украина рискует также потерять собственные ресурсы: "Мы зависимы от внешних игроков. Россия в основном зависит сама от себя". Но он отверг предположение, что поддержка Киева со стороны международных партнеров вскоре может уменьшиться. По словам Буданова, он имеет "хорошие знания" о политических реалиях на Западе.

"Еще совершенно не определено, как долго Запад сможет поддерживать достаточное снабжение нам ресурсов. Склады в западных странах не совсем пустые. Что бы кто ни говорил", - подытожил он.

Напомним

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал три основные цели запуска беспилотников по территории рф.