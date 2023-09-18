Потік озброєння у росії може припинитися до 2026 року - Буданов

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На тлі повідомлень про те, що росія готова активізувати поточну мобілізаційну роботу, Буданов розповів, що чисельність особового складу є "єдиною очевидною перевагою", яку кремль все ще має над Україною.

"Кадрові ресурси в росії, умовно кажучи, необмежені. Якість низька, але кількість достатня", - зауважив він.

Щодо інших складових воєнних дій, то, як запевнив начальник ГУР, російські ресурси "вичерпуються", і "розплата йде". За його словами, російська економіка протримається лише до 2025 року, а потік зброї припиниться у 2026 році, "можливо, раніше". Буданов додав, що "очевидним свідченням" проблем з озброєнням є переговори російського диктатора володимира путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина.

"Якщо все добре і ресурсів у росії достатньо, то чому вони їх шукають по всьому світу? Відповідь очевидна. Більше нема чого добувати", - підкреслив він.

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Водночас начальник ГУР визнав, що Україна ризикує також втратити власні ресурси: "Ми залежні від зовнішніх гравців. росія здебільшого залежить сама від себе". Але він відкинув припущення, що підтримка Києва з боку міжнародних партнерів невдовзі може зменшитися. За словами Буданова, він має "хороші знання" про політичні реалії на Заході.

"Ще абсолютно не визначено, як довго Захід зможе підтримувати достатнє постачання нам ресурсів. Склади в західних країнах не зовсім порожні. Що б хто не казав", - підсумував він.

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