ГУР: росія намагається збільшити виробництво ракет, однак воно не дозволяє відновити запаси до довоєнного рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. росія намагається нарощувати виробництво ракет та іншого озброєння, однак обсяги виробництва не дозволяють повернутися до рівня запасів, які були до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
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"Ворог безумовно намагається нарощувати виробництво зброї, в тому числі й ракетних озброєнь, і переводити економіку на військові рейки. Але поточні обсяги виробництва не дозволяють навіть близько повернутись до рівня запасів ракетного озброєння станом до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого. І до таких обсягів ще довший період повернутись не зможе", - зазначив представник ГУР.
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Водночас Юсов попередив, що загрози ракетних атак рф по енергетичній системі та цивільній інфраструктурі України зберігаються.
"Це серйозний виклик для українських Сил безпеки і оборони, як власне, і предмет роботи для нашої проукраїнської міжнародної коаліції. Безумовно, робота в цьому напрямку ведеться", - сказав він.
Нагадаємо
Американське видання New York Times з посиланням на американських посадовців, які говорили на умовах анонімності, написало, що росія перевищила довоєнний рівень виробництва ракет, всупереч санкціям, що були запроваджені Заходом.