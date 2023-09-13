ГУР: росія намагається збільшити виробництво ракет, однак воно не дозволяє відновити запаси до довоєнного рівня

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"Ворог безумовно намагається нарощувати виробництво зброї, в тому числі й ракетних озброєнь, і переводити економіку на військові рейки. Але поточні обсяги виробництва не дозволяють навіть близько повернутись до рівня запасів ракетного озброєння станом до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого. І до таких обсягів ще довший період повернутись не зможе", - зазначив представник ГУР.

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Водночас Юсов попередив, що загрози ракетних атак рф по енергетичній системі та цивільній інфраструктурі України зберігаються.

"Це серйозний виклик для українських Сил безпеки і оборони, як власне, і предмет роботи для нашої проукраїнської міжнародної коаліції. Безумовно, робота в цьому напрямку ведеться", - сказав він.

Нагадаємо

Американське видання New York Times з посиланням на американських посадовців, які говорили на умовах анонімності, написало, що росія перевищила довоєнний рівень виробництва ракет, всупереч санкціям, що були запроваджені Заходом.