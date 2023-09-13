ГУР: россия пытается увеличить производство ракет, однако оно не позволяет восстановить запасы до довоенного уровня
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. россия пытается наращивать производство ракет и другого вооружения, однако объемы производства не позволяют вернуться к уровню запасов, которые были до начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, передает УНН.
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"Враг безусловно пытается наращивать производство оружия, в том числе и ракетных вооружений, и переводить экономику на военные рельсы. Но текущие объемы производства не позволяют даже близко вернуться к уровню запасов ракетного вооружения по состоянию до полномасштабного вторжения, до 24 февраля. И к таким объемам еще долгий период вернуться не сможет", - отметил представитель ГУР.
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В то же время Юсов предупредил, что угрозы ракетных атак рф по энергетической системе и гражданской инфраструктуре Украины сохраняются.
"Это серьезный вызов для украинских Сил безопасности и обороны, как собственно, и предмет работы для нашей проукраинской международной коалиции. Безусловно, работа в этом направлении ведется", - сказал он.
Напомним
Американское издание New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, написало, что россия превысила довоенный уровень производства ракет, вопреки санкциям, которые были введены Западом.