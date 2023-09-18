Буданов назвав головні цілі запуску безпілотників по Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов назвав три основні цілі запуску безпілотників по території РФ. Про це він розповів в інтервʼю виданню The Economist, передає УНН.
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Після вторгнення РФ у 2022 році, Україна повільно, але впевнено почала нарощувати власне виробництво зброї. Це безпілотники та ракети великої дальності, зброя, яка може вражати далеко за лінією фронту.
Минулого тижня світ побачив нові можливості України завдяки серії ударів ракетами та безпілотниками по кораблях, підводному човну, сухим докам і ППО в Криму. Провідну роль у таких нападах відіграє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
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"Безпілотники однозначно полегшать операції зі звільнення наших територій. У дронів немає страху. Нам їх не шкода", — сказав генерал-лейтенант Буданов.
Є три головні цілі нової кампанії безпілотників України проти Росії:
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- вичерпати російські системи протиповітряної оборони;
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- вивести з ладу військовий транспорт і бомбардувальники;
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- завдати шкоди військовим виробничим об’єктам
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Як розповів Буданов, є ще й другорядна мета – психологічна. Це посіяти занепокоєння серед населення та порушити нормальні економічні процеси всередині Росії. Закриття великих аеропортів у Санкт-Петербурзі та Москві, наприклад, стало майже щоденним явищем.
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