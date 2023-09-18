Буданов назвал главные цели запуска беспилотников по России
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал три основные цели запуска беспилотников по территории РФ. Об этом он рассказал в интервью изданию The Economist, передает УНН.
Детали
После вторжения РФ в 2022 году, Украина медленно, но уверенно начала наращивать собственное производство оружия. Это беспилотники и ракеты большой дальности, оружие, которое может поражать далеко за линией фронта.
На прошлой неделе мир увидел новые возможности Украины благодаря серии ударов ракетами и беспилотниками по кораблям, подводной лодке, сухим докам и ПВО в Крыму. Ведущую роль в таких нападениях играет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Цитата
"Беспилотники однозначно облегчат операции по освобождению наших территорий. У дронов нет страха. Нам их не жалко", — сказал генерал-лейтенант Буданов.
Есть три главные цели новой кампании беспилотников Украины против России:
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- исчерпать российские системы противовоздушной обороны;
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- вывести из строя военный транспорт и бомбардировщики;
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- нанести ущерб военным производственным объектам
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Как рассказал Буданов, есть еще и второстепенная цель – психологическая. Это посеять беспокойство среди населения и нарушить нормальные экономические процессы внутри России. Закрытие крупных аэропортов в Санкт-Петербурге и Москве, например, стало почти ежедневным явлением.
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