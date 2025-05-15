Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1220 россиян, 8 танков и вертолет
Киев • УНН
В течение 14 мая украинские защитники ликвидировали 1220 российских солдат, а также уничтожили 8 танков и 1 вертолет. Общие потери врага достигли 970590 человек.
За сутки 14 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1220 солдат, 8 танков и вертолет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 970590 (+1220) человек ликвидировано
- танков ‒ 10812 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 22514 (+13)
- артиллерийских систем ‒ 27872 (+45)
- РСЗО ‒ 1384 (+2)
- средства ПВО ‒ 1166 (+1)
- самолетов ‒ 372 (0)
- вертолетов ‒ 336 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 36000 (+140)
- крылатые ракеты ‒ 3197 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 48547 (+165)
- специальная техника ‒ 3892 (+8)
Данные уточняются.
Напомним
Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что за время полномасштабного вторжения россии в Украину более 700 тысяч российских военных были ранены или погибли, однако даже это не помогло ей достичь ни одной из стратегических целей, которые власти россии ставили перед собой.