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Трамп не едет в Турцию на переговоры Украины и рф - Reuters
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Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1220 россиян, 8 танков и вертолет

Киев • УНН

 • 1902 просмотра

В течение 14 мая украинские защитники ликвидировали 1220 российских солдат, а также уничтожили 8 танков и 1 вертолет. Общие потери врага достигли 970590 человек.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1220 россиян, 8 танков и вертолет

За сутки 14 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1220 солдат, 8 танков и вертолет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 970590 (+1220) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10812 (+8)
      • боевых бронированных машин ‒ 22514 (+13)
        • артиллерийских систем ‒ 27872 (+45)
          • РСЗО ‒ 1384 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1166 (+1)
              • самолетов ‒ 372 (0)
                • вертолетов ‒ 336 (+1)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 36000 (+140)
                    • крылатые ракеты ‒ 3197 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 48547 (+165)
                            • специальная техника ‒ 3892 (+8)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что за время полномасштабного вторжения россии в Украину более 700 тысяч российских военных были ранены или погибли, однако даже это не помогло ей достичь ни одной из стратегических целей, которые власти россии ставили перед собой.

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Украина
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