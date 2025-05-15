Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1220 росіян, 8 танків та гелікоптер

За добу 14 травня російські війська втратили на війні з Україною 1220 солдатів, 8 танків та гелікоптер. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 970590 (+1220) осіб ліквідовано

танків ‒ 10812 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 22514 (+13)

артилерійських систем ‒ 27872 (+45)

РСЗВ ‒ 1384 (+2)

засоби ППО ‒ 1166 (+1)

літаків ‒ 372 (0)

гелікоптерів ‒ 336 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 36000 (+140)

крилаті ракети ‒ 3197 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 48547 (+165)

спеціальна техніка ‒ 3892 (+8)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що за час повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 700 тисяч російських військових були поранені або загинули, проте навіть це не допомогло їй досягнути жодної зі стратегічних цілей, які влада росії ставила перед собою.