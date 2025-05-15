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Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви
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Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

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Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1220 росіян, 8 танків та гелікоптер

Київ • УНН

 • 3586 перегляди

Протягом 14 травня українські захисники ліквідували 1220 російських солдатів, а також знищили 8 танків та 1 гелікоптер. Загальні втрати ворога сягнули 970590 осіб.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1220 росіян, 8 танків та гелікоптер

За добу 14 травня російські війська втратили на війні з Україною 1220 солдатів, 8 танків та гелікоптер. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 970590 (+1220) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10812 (+8)
      • бойових броньованих машин ‒ 22514 (+13)
        • артилерійських систем ‒ 27872 (+45)
          • РСЗВ ‒ 1384 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1166 (+1)
              • літаків ‒ 372 (0)
                • гелікоптерів ‒ 336 (+1)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 36000 (+140)
                    • крилаті ракети ‒ 3197 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 48547 (+165)
                            • спеціальна техніка ‒ 3892 (+8)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що за час повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 700 тисяч російських військових були поранені або загинули, проте навіть це не допомогло їй досягнути жодної зі стратегічних цілей, які влада росії ставила перед собою.

                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

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