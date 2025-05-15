Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1220 росіян, 8 танків та гелікоптер
Київ • УНН
Протягом 14 травня українські захисники ліквідували 1220 російських солдатів, а також знищили 8 танків та 1 гелікоптер. Загальні втрати ворога сягнули 970590 осіб.
За добу 14 травня російські війська втратили на війні з Україною 1220 солдатів, 8 танків та гелікоптер. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 970590 (+1220) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10812 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 22514 (+13)
- артилерійських систем ‒ 27872 (+45)
- РСЗВ ‒ 1384 (+2)
- засоби ППО ‒ 1166 (+1)
- літаків ‒ 372 (0)
- гелікоптерів ‒ 336 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 36000 (+140)
- крилаті ракети ‒ 3197 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 48547 (+165)
- спеціальна техніка ‒ 3892 (+8)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що за час повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 700 тисяч російських військових були поранені або загинули, проте навіть це не допомогло їй досягнути жодної зі стратегічних цілей, які влада росії ставила перед собою.