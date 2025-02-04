Потери террористов за сутки: Защитники уничтожили 1270 захватчиков - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1270 оккупантов. Также уничтожено 18 танков, 24 БМП, 66 артиллерийских систем и 92 БПЛА противника.
Вражеские силы потерял 1270 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери оккупационных войск за период с 24.02.22 по 04.02.25:
- Личный состав: 842 930 (+1270).
- Танки: 9938 (+18).
- Бронированные боевые машины: 20709 (+24).
- Артиллерийские системы: 22655 (+66).
- РСЗВ: 1269 (+1).
- Средства ППО: 1053.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 24003 (+92).
- Крылатые ракеты: 3054.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 35921 (+123).
- Специальная техника: 3733 (+2).
94 боевых столкновения на фронте: где оккупанты атакуют активнее всего - Генштаб04.02.25, 01:48 • 19558 просмотров