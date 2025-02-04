Втрати терористів за добу: Захисники знищили 1270 загарбників - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1270 окупантів. Також знищено 18 танків, 24 БМП, 66 артилерійських систем та 92 БПЛА противника.
Ворожі сили втратив 1270 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати окупаційних військ за період з 24.02.22 по 04.02.25:
- Особовий склад: 842 930 (+1270).
- Танки: 9938 (+18).
- Броньовані бойові машини: 20709 (+24).
- Артилерійські системи: 22655 (+66).
- РСЗВ: 1269 (+1).
- Засоби ППО: 1053.
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 24003 (+92).
- Крилаті ракети: 3054.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 35921 (+123).
- Спеціальна техніка: 3733 (+2).
94 бойових зіткнення на фронті: де окупанти атакують найактивніше - Генштаб04.02.25, 01:48 • 30125 переглядiв