Потепление уже на пороге: синоптик сообщила, что будет с погодой

Уже завтра Украину посетит долгожданное потепление и преимущественно солнечная погода. Столбик термометра будет достигать +9+13 градусов, а осадков не предвидится. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко пишет УНН.

Антициклон охватит всю территорию Украины, поэтому уже завтра можно начинать проветривать помещение и наводить порядок на балконе - написала Диденко.

Осадков 20 марта в Украине не предвидится. Также стихнет и ветер, его порывы будут минимальными. В восточных областях Украины и на Закарпатье прохладная погода немного задержится. Там завтра днем ожидается +7+9 градусов. В Киеве же день весеннего равноденствия обещает быть солнечным, а воздух прогреется до +10. Такое умеренное потепление продержится и в дальнейшем, лишь с исключением 24 марта, когда ожидается похолодание до +5 градусов.

Однако синоптики не советуют гулять без шапки вечером и утром, ведь в это время суток легкий "минус" (0-2 градусов) еще будет давать о себе знать.

Напомним

Ранее УНН писал, что Диденко сообщила, когда в Украину придет настоящая весенняя погода