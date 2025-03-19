Потепління вже на порозі: синоптикиня повідомила, що буде з погодою

Вже завтра до України завітає довгоочікуване потепління та переважно сонячна погода. Стовпчик термометра сягатиме +9+13 градусів, а опадів не передбачається. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко пише УНН.

Антициклон охопить всю територію України, тому вже завтра можна починати провітрювати приміщення та наводити лад на балконі - написала Діденко.

Опадів 20 березня в Україні не передбачається. Також стихне і вітер, його пориви будуть мінімальними. У східних областях України та на Закарпатті прохолодна погода трохи затримається. Там завтра вдень очікується +7+9 градусів. У Києві ж день весняного рівнодення обіцяє бути сонячним, а повітря програється до +10. Таке помірне потепління протримається й надалі, лише із виключенням 24 березня, коли очікується похолодання до +5 градусів.

Проте синоптики не радять гуляти без шапки ввечері та вранці, адже в цей час доби легкий "мінус" (0-2 градусів) ще даватиме про себе знати.

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Раніше УНН писав, що Діденко повідомила, коли в Україну прийде справжня весняна погода