Потепління вже на порозі: синоптикиня повідомила, що буде з погодою
Київ • УНН
Вже завтра в Україні очікується потепління до +9+13 градусів та сонячна погода без опадів, але 24 березня знову похолодає до +5. Вранці та ввечері можливі заморозки.
Вже завтра до України завітає довгоочікуване потепління та переважно сонячна погода. Стовпчик термометра сягатиме +9+13 градусів, а опадів не передбачається. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко пише УНН.
Антициклон охопить всю територію України, тому вже завтра можна починати провітрювати приміщення та наводити лад на балконі
Опадів 20 березня в Україні не передбачається. Також стихне і вітер, його пориви будуть мінімальними. У східних областях України та на Закарпатті прохолодна погода трохи затримається. Там завтра вдень очікується +7+9 градусів. У Києві ж день весняного рівнодення обіцяє бути сонячним, а повітря програється до +10. Таке помірне потепління протримається й надалі, лише із виключенням 24 березня, коли очікується похолодання до +5 градусів.
Проте синоптики не радять гуляти без шапки ввечері та вранці, адже в цей час доби легкий "мінус" (0-2 градусів) ще даватиме про себе знати.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Діденко повідомила, коли в Україну прийде справжня весняна погода