Потепление климата не увеличит выбросы CO₂ деревьями – исследование

Новое международное исследование показало, что потепление климата может не привести к значительному увеличению выбросов углекислого газа деревьями, как считалось ранее. Об этом пишет УНН со ссылкой на Phys.org.

Детали

По данным международного исследования, результаты которого опубликованы в журнале Science, ученые обнаружили, что долгосрочная термическая акклиматизация растений снижает темпы дыхания древесных стволов, что уменьшает выбросы углекислого газа.

Это открытие может скорректировать прогнозы относительно углеродного баланса экосистем в условиях глобального потепления.

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Такие выводы являются результатами работы международной исследовательской группы, в состав которой входит главный научный сотрудник Института окружающей среды Хоксбери Западного Сиднейского университета, профессор Иен Райт.

Профессор Райт и его группа изучали деревья со всего мира, чтобы измерить скорость выделения углекислого газа из стволов, и проверить новую теорию о том, как скорость такого "дыхания" влияет на окружающую среду.

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Ученые давно ожидали, что потепление климата неизбежно приведет к увеличению количества углекислого газа, который растения выбрасывают в атмосферу, что, в свою очередь, приведет к еще большему потеплению.

Это, вероятно, правда, но это последнее исследование показывает, что потоки углерода в условиях более теплого климата в будущем не увеличатся так сильно, как считается сейчас – сказал профессор Райт.

Профессор Райт и его коллеги проверили свою теорию, используя глобальный набор данных о дыхании древесины, состоящий из тысяч измерений, проведенных на сотнях видов древесины из полевых участков, охватывающих все основные климатические зоны мира.

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