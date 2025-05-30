Потепление климата не увеличит выбросы CO₂ деревьями – исследование

$41.530.06
46.800.27
ukenru
В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом
Эксклюзив
13:21 • 1600 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
11:54 • 10255 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
11:01 • 15745 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

10:40 • 15404 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
08:52 • 30372 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

30 мая, 07:41 • 40948 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

30 мая, 06:54 • 25941 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 27763 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 152312 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 10:11 • 163961 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4м/с
64%
747мм
Популярные новости

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

30 мая, 04:24 • 26177 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 19124 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

08:06 • 18990 просмотра

Стычка между местными и представителями ТЦК в Каменце-Подольском: в центре комплектования вышли с новым заявлением

09:00 • 10130 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

12:00 • 9560 просмотра
публикации

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

12:00 • 9692 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

10:40 • 15400 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

08:52 • 30370 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

30 мая, 07:41 • 40946 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 13:16 • 152311 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Хакан Фидан

Борис Писториус

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Киев

Черное море

Реклама
УНН Lite

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

12:39 • 2088 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

08:06 • 19034 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 19161 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 116623 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 109201 просмотра
Актуальное

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Телеграмма

Старлинк

Шахед-136

Потепление климата не увеличит выбросы CO₂ деревьями – исследование

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Международное исследование показало, что термическая акклиматизация растений снижает темпы дыхания деревьев, что уменьшает выбросы углекислого газа. Открытие может скорректировать прогнозы по углеродному балансу экосистем.

Потепление климата не увеличит выбросы CO₂ деревьями – исследование

Новое международное исследование показало, что потепление климата может не привести к значительному увеличению выбросов углекислого газа деревьями, как считалось ранее. Об этом пишет УНН со ссылкой на Phys.org.

Детали

По данным международного исследования, результаты которого опубликованы в журнале Science, ученые обнаружили, что долгосрочная термическая акклиматизация растений снижает темпы дыхания древесных стволов, что уменьшает выбросы углекислого газа.

Это открытие может скорректировать прогнозы относительно углеродного баланса экосистем в условиях глобального потепления.

Выбросы от боевых действий в Украине достигают 180 млн тонн CO2 - Минсреды17.05.24, 13:42 • 17384 просмотра

Такие выводы являются результатами работы международной исследовательской группы, в состав которой входит главный научный сотрудник Института окружающей среды Хоксбери Западного Сиднейского университета, профессор Иен Райт.

Профессор Райт и его группа изучали деревья со всего мира, чтобы измерить скорость выделения углекислого газа из стволов, и проверить новую теорию о том, как скорость такого "дыхания" влияет на окружающую среду.

Новый метод улавливания CO2 из воздуха разработали в Университете Цинциннати14.01.25, 18:11 • 28972 просмотра

Ученые давно ожидали, что потепление климата неизбежно приведет к увеличению количества углекислого газа, который растения выбрасывают в атмосферу, что, в свою очередь, приведет к еще большему потеплению.

Это, вероятно, правда, но это последнее исследование показывает, что потоки углерода в условиях более теплого климата в будущем не увеличатся так сильно, как считается сейчас

– сказал профессор Райт.

Профессор Райт и его коллеги проверили свою теорию, используя глобальный набор данных о дыхании древесины, состоящий из тысяч измерений, проведенных на сотнях видов древесины из полевых участков, охватывающих все основные климатические зоны мира.

Загрязнение атмосферы Земли достигло рекордного уровня - ученые29.10.24, 04:33 • 22947 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Новости МираТехнологииПогода и окружающая среда
Brent
$62.62
Bitcoin
$105,699.90
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$34.51
Золото
$3,328.80
Ethereum
$2,612.06