Потепление климата не увеличит выбросы CO₂ деревьями – исследование
Киев • УНН
Международное исследование показало, что термическая акклиматизация растений снижает темпы дыхания деревьев, что уменьшает выбросы углекислого газа. Открытие может скорректировать прогнозы по углеродному балансу экосистем.
Новое международное исследование показало, что потепление климата может не привести к значительному увеличению выбросов углекислого газа деревьями, как считалось ранее. Об этом пишет УНН со ссылкой на Phys.org.
Детали
По данным международного исследования, результаты которого опубликованы в журнале Science, ученые обнаружили, что долгосрочная термическая акклиматизация растений снижает темпы дыхания древесных стволов, что уменьшает выбросы углекислого газа.
Это открытие может скорректировать прогнозы относительно углеродного баланса экосистем в условиях глобального потепления.
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Такие выводы являются результатами работы международной исследовательской группы, в состав которой входит главный научный сотрудник Института окружающей среды Хоксбери Западного Сиднейского университета, профессор Иен Райт.
Профессор Райт и его группа изучали деревья со всего мира, чтобы измерить скорость выделения углекислого газа из стволов, и проверить новую теорию о том, как скорость такого "дыхания" влияет на окружающую среду.
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Ученые давно ожидали, что потепление климата неизбежно приведет к увеличению количества углекислого газа, который растения выбрасывают в атмосферу, что, в свою очередь, приведет к еще большему потеплению.
Это, вероятно, правда, но это последнее исследование показывает, что потоки углерода в условиях более теплого климата в будущем не увеличатся так сильно, как считается сейчас
Профессор Райт и его коллеги проверили свою теорию, используя глобальный набор данных о дыхании древесины, состоящий из тысяч измерений, проведенных на сотнях видов древесины из полевых участков, охватывающих все основные климатические зоны мира.
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