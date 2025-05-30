Потепління клімату не збільшить викиди CO₂ деревами - дослідження

Нове міжнародне дослідження показало, що потепління клімату може не призвести до значного збільшення викидів вуглекислого газу деревами, як вважалося раніше. Про це пише УНН з посиланням на Phys.org.

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За даними міжнародного дослідження, результати якого опубліковано в журналі Science, вчені виявили, що довгострокова термічна акліматація рослин знижує темпи дихання деревних стволів, що зменшує викиди вуглекислого газу.

Це відкриття може скоригувати прогнози щодо вуглецевого балансу екосистем в умовах глобального потепління.

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Такі висновки є результатами роботи міжнародної дослідницької групи, до складу якої входить головний науковий співробітник Інституту навколишнього середовища Хоксбері Західного Сіднейського університету, професор Ієн Райт.

Професор Райт та його група вивчали дерева з усього світу, щоб виміряти швидкість виділення вуглекислого газу зі стовбурів, та перевірити нову теорію про те, як швидкість такого "дихання" впливає на навколишнє середовище.

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Вчені давно очікували, що потепління клімату неминуче призведе до збільшення кількості вуглекислого газу, який рослини викидають в атмосферу, що, у свою чергу, призведе до ще більшого потепління.

Це, ймовірно, правда, але це останнє дослідження показує, що потоки вуглецю в умовах теплішого клімату в майбутньому не збільшаться так сильно, як вважається зараз – сказав професор Райт.

Професор Райт та його колеги перевірили свою теорію, використовуючи глобальний набір даних про дихання деревини, що складається з тисяч вимірювань, проведених на сотнях видів деревини з польових ділянок, що охоплюють усі основні кліматичні зони світу.

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