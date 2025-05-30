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Потепління клімату не збільшить викиди CO₂ деревами - дослідження

Київ • УНН

 • 432 перегляди

Міжнародне дослідження показало, що термічна акліматизація рослин знижує темпи дихання дерев, що зменшує викиди вуглекислого газу. Відкриття може скоригувати прогнози щодо вуглецевого балансу екосистем.

Потепління клімату не збільшить викиди CO₂ деревами - дослідження

Нове міжнародне дослідження показало, що потепління клімату може не призвести до значного збільшення викидів вуглекислого газу деревами, як вважалося раніше. Про це пише УНН з посиланням на Phys.org.

Деталі

За даними міжнародного дослідження, результати якого опубліковано в журналі Science, вчені виявили, що довгострокова термічна акліматація рослин знижує темпи дихання деревних стволів, що зменшує викиди вуглекислого газу.

Це відкриття може скоригувати прогнози щодо вуглецевого балансу екосистем в умовах глобального потепління.

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Такі висновки є результатами роботи міжнародної дослідницької групи, до складу якої входить головний науковий співробітник Інституту навколишнього середовища Хоксбері Західного Сіднейського університету, професор Ієн Райт.

Професор Райт та його група вивчали дерева з усього світу, щоб виміряти швидкість виділення вуглекислого газу зі стовбурів, та перевірити нову теорію про те, як швидкість такого "дихання" впливає на навколишнє середовище.

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Вчені давно очікували, що потепління клімату неминуче призведе до збільшення кількості вуглекислого газу, який рослини викидають в атмосферу, що, у свою чергу, призведе до ще більшого потепління.

Це, ймовірно, правда, але це останнє дослідження показує, що потоки вуглецю в умовах теплішого клімату в майбутньому не збільшаться так сильно, як вважається зараз

– сказав професор Райт.

Професор Райт та його колеги перевірили свою теорію, використовуючи глобальний набір даних про дихання деревини, що складається з тисяч вимірювань, проведених на сотнях видів деревини з польових ділянок, що охоплюють усі основні кліматичні зони світу.

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Андрій Кулик

Андрій Кулик

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