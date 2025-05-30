Потепління клімату не збільшить викиди CO₂ деревами - дослідження
Київ • УНН
Міжнародне дослідження показало, що термічна акліматизація рослин знижує темпи дихання дерев, що зменшує викиди вуглекислого газу. Відкриття може скоригувати прогнози щодо вуглецевого балансу екосистем.
Нове міжнародне дослідження показало, що потепління клімату може не призвести до значного збільшення викидів вуглекислого газу деревами, як вважалося раніше. Про це пише УНН з посиланням на Phys.org.
Деталі
За даними міжнародного дослідження, результати якого опубліковано в журналі Science, вчені виявили, що довгострокова термічна акліматація рослин знижує темпи дихання деревних стволів, що зменшує викиди вуглекислого газу.
Це відкриття може скоригувати прогнози щодо вуглецевого балансу екосистем в умовах глобального потепління.
Викиди від бойових дій в Україні сягають 180 млн тонн CO2 - Міндовкілля17.05.24, 13:42 • 17385 переглядiв
Такі висновки є результатами роботи міжнародної дослідницької групи, до складу якої входить головний науковий співробітник Інституту навколишнього середовища Хоксбері Західного Сіднейського університету, професор Ієн Райт.
Професор Райт та його група вивчали дерева з усього світу, щоб виміряти швидкість виділення вуглекислого газу зі стовбурів, та перевірити нову теорію про те, як швидкість такого "дихання" впливає на навколишнє середовище.
Новий метод уловлювання CO2 з повітря розробили в Університеті Цинциннаті14.01.25, 18:11 • 28972 перегляди
Вчені давно очікували, що потепління клімату неминуче призведе до збільшення кількості вуглекислого газу, який рослини викидають в атмосферу, що, у свою чергу, призведе до ще більшого потепління.
Це, ймовірно, правда, але це останнє дослідження показує, що потоки вуглецю в умовах теплішого клімату в майбутньому не збільшаться так сильно, як вважається зараз
Професор Райт та його колеги перевірили свою теорію, використовуючи глобальний набір даних про дихання деревини, що складається з тисяч вимірювань, проведених на сотнях видів деревини з польових ділянок, що охоплюють усі основні кліматичні зони світу.
Забруднення атмосфери Землі досягло рекордного рівня - вчені29.10.24, 04:33 • 22947 переглядiв