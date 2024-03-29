"Потенциально представляют собой военные преступления": Париж резко раскритиковал российские удары по украинским энергообъектам

Министерство иностранных дел Франции в пятницу осудило российские удары, в результате которых были повреждены объекты энергетики, считая, что они "потенциально представляют собой военные преступления", пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

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"Российские удары по объектам энергопроизводства в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях подтверждают, что москва не отклоняется от своей стратегии террора", - добавили во французском внешнеполитическом ведомстве.

"Мы приветствуем стойкость Украины", - добавили в министерстве, повторив, что Франция и ее партнеры будут продолжать поддерживать Украину.

Из-за атаки рф есть повреждения энергоинфраструктуры в 6 областях, есть аварийные отключения - Шмыгаль