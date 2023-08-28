Поссорился с прохожей и натравил на нее собаку: в Киеве задержали мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Киеве мужчина поссорился с прохожей и натравил на нее собаку. Как сообщили в патрульной полиции, злоумышленника разыскали и задержали, передает УНН.
Детали
Как сообщили в полиции, инцидент произошел в Деснянском районе, откуда на линию 112 позвонил киевлянин — муж потерпевшей.
Еще до прибытия инспекторов, нападавший, вместе со своим псом, сбежал. Стражи порядка опросили очевидцев и узнать адрес, где, вероятно, мог быть разыскиваемый вор.
Там им открыл дверь 50-летний киевлянин, который находился в нетрезвом состоянии. Это и был владелец агрессивной собаки.
В дальнейшем патрульные вызвали на место следователей Деснянского управления полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.
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