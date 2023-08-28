Посварився з перехожою та нацькував на неї собаку: у Києві затримали чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Києві чоловік посварився з перехожою та нацькував на неї собаку. Як повідомили у патрульній поліції, зловмисника розшукали та затримали, передає УНН.
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Як повідомили у поліції, інцидент стався в Деснянському районі, звідки на лінію 112 зателефонував киянин — чоловік потерпілої.
Ще до прибуття інспекторів, нападник, разом зі своїм псом, втік. Охоронці порядку опитали очевидців та дізнатися адресу, де, ймовірно, міг бути розшукуваний злодій.
Там їм відчинив двері 50-річний киянин, який перебував у нетверезому стані. Це й був власник агресивного собаки.
Надалі патрульні викликали на місце слідчих Деснянського управління поліції для подальшого з'ясування всіх обставин події.
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