Одесит нацькував собаку на патрульних: копи відреагували пострілом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В Одесі чоловік нацькував собаку без повідка та намордника на патрульних поліцейських. Вони застосували зброю, щоб знешкодити тварину. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації патрульної поліції Одеської області.
“До поліції надійшло повідомлення про порушення правил вигулу собак. Заявник повідомив, що у Ванному провулку перебуває нетверезий чоловік з собакою, який без намордника та повідця. Чоловік схвильовано додав, що тварина кидається на дітей”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що патрульні прибули на місце виклику та виявили порушника з собакою, на яких скаржились перехожі.
“Чоловік поводив себе агресивно, на вимогу інспекторів заспокоїти тварину й одягнути на неї повідець не реагував. Порушник нацькував собаку на патрульних, після чого тварина кинулась на поліцейського. На підставі статті 46 Закону України "Про Національну поліцію" (поліцейський може використати вогнепальну зброю для знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здоров’ю поліцейського та інших осіб), щоб знешкодити собаку, охоронці порядку використали вогнепальну зброю”, - повідомили у відділі комунікації.
Повідомляється, що 34-річного порушника інспектори затримали, а поранену тварину передали спеціалістам, які доставили її до ветеринарної лікарні. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань.
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