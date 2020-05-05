Одессит натравил собаку на патрульных: копы отреагировали выстрелом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Одессе мужчина натравил собаку без поводка и намордника на патрульных полицейских. Они применили оружие, чтобы обезвредить животное. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации патрульной полиции Одесской области.
"В полицию поступило сообщение о нарушении правил выгула собак. Заявитель сообщил, что в Ванном переулке находится нетрезвый мужчина с собакой, которая без намордника и поводка. Мужчина взволнованно добавил, что животное бросается на детей", - говорится в сообщении.
Указано, что патрульные прибыли на место вызова и обнаружили нарушителя с собакой, на которых жаловались прохожие.
"Мужчина вел себя агрессивно, по требованию инспекторов успокоить животное и одеть на него поводок не реагировал. Нарушитель натравил собаку на патрульных, после чего животное бросилось на полицейского. На основании статьи 46 Закона Украины "О Национальной полиции" (полицейский может использовать огнестрельное оружие для обезвреживания животного, угрожающего жизни или здоровью полицейского и других лиц), чтобы обезвредить собаку, стражи порядка использовали огнестрельное оружие", - сообщили в отделе коммуникации.
Сообщается, что 34-летнего нарушителя инспекторы задержали, а раненое животное передали специалистам, которые доставили его в ветеринарную больницу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в Черкасской области сообщили о подозрении заместителю мэра за избиение полицейского.