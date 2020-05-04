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На Черкащині повідомили про підозру заступнику мера через побиття поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. На Черкащині повідомили про підозру одному з заступників міського голови міста Кам’янка, який підозрюється у побитті поліцейського. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.

На Черкащині повідомили про підозру заступнику мера через побиття поліцейського

“...Повідомлення про підозру одному з заступників міського голови міста Кам’янка за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням останнім службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України)”, — сказано у повідомленні.

Установлено, що 20 березня поліцейські в міста Кам’янка зупинили автомобіль під керуванням заступника міського голови, який перебував в стані алкогольного сп’яніння.

З метою складання відповідних адміністративних матеріалів посадовця доставлено до відділення поліції, де він почав виражатися на адресу працівників поліції нецензурною лайкою, намагався покинути приміщення поліції, діючи з умислом на вчинення опору правоохоронцям і перешкоджання виконання ними своїх службових обов’язків, умисно вкусив поліцейського за ліву кисть, чим спричинив йому тілесні ушкодження у вигляді двох пошкоджень другого пальця лівої кісті, які згідно висновку судово-медичного експерта відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.

Зазначається, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні на цей час триває, вживаються заходи щодо скерування справи до суду в розумні строки.

За вчинене особі загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Києві затримали заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака, який вдарив інспектора під час зупинки автомобіля.

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