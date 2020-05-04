В Черкасской области сообщили о подозрении заместителю мэра за избиение полицейского

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 32678 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 71576 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 118688 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 111697 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 64030 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72681 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186818 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150457 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158463 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138600 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.9м/с
39%
Популярные новости

Все еще "не понимают" кремль: в рф угрожают Польше, странам Балтии и остерегаются НАТО

15 апреля, 16:31 • 10595 просмотра

Украл телефон у раненого: полиция задержала вора на месте ракетного удара в Сумах

15 апреля, 16:48 • 10013 просмотра

Google обучает ИИ разговаривать на языке дельфинов

15 апреля, 16:52 • 8760 просмотра

"Приватизировал" церковь и имущество на более 7 млн грн: в Киевской области разоблачили настоятеля храма УПЦ (МП)

15 апреля, 17:05 • 8354 просмотра

Фонды сэра Элтона Джона в россии признали нежелательными из-за "ЛГБТ-пропаганды"

15 апреля, 17:19 • 7380 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 118688 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 111697 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 87600 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99669 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129652 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 6048 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11527 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14178 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16958 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18938 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

В Черкасской области сообщили о подозрении заместителю мэра за избиение полицейского

Киев • УНН

 • 10107 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Черкасской области сообщили о подозрении одному из заместителей городского головы города Каменка, подозреваемого в избиении полицейского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

В Черкасской области сообщили о подозрении заместителю мэра за избиение полицейского

“... Сообщение о подозрении одному из заместителей городского головы города Каменка за умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением последним служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

Установлено, что 20 марта полицейские в города Каменка остановили автомобиль под управлением заместителя городского головы, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

С целью составления соответствующих административных материалов чиновника доставили в отделение полиции, где он начал выражаться в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью, пытался покинуть помещение полиции, действуя с умыслом на совершение сопротивления правоохранителям и воспрепятствование исполнению ими своих служебных обязанностей, умышленно укусил полицейского за левую кисть, чем причинил ему телесные повреждения в виде двух повреждений второго пальца левой кисти, которые согласно заключению судебно-медицинского эксперта относятся к категории легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья.

Отмечается, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве в настоящее время продолжается, принимаются меры по отправке дела в суд в разумные сроки.

За совершенное лицу грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Киеве задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, который ударил инспектора во время остановки автомобиля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.67
Bitcoin
$83,634.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,286.74
Ethereum
$1,598.73