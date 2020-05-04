В Черкасской области сообщили о подозрении заместителю мэра за избиение полицейского

“... Сообщение о подозрении одному из заместителей городского головы города Каменка за умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением последним служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

Установлено, что 20 марта полицейские в города Каменка остановили автомобиль под управлением заместителя городского головы, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

С целью составления соответствующих административных материалов чиновника доставили в отделение полиции, где он начал выражаться в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью, пытался покинуть помещение полиции, действуя с умыслом на совершение сопротивления правоохранителям и воспрепятствование исполнению ими своих служебных обязанностей, умышленно укусил полицейского за левую кисть, чем причинил ему телесные повреждения в виде двух повреждений второго пальца левой кисти, которые согласно заключению судебно-медицинского эксперта относятся к категории легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья.

Отмечается, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве в настоящее время продолжается, принимаются меры по отправке дела в суд в разумные сроки.

За совершенное лицу грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Киеве задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, который ударил инспектора во время остановки автомобиля.