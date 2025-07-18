Поступление в магистратуру и аспирантуру: результаты экзаменов уже доступны онлайн
Киев • УНН
Участники основных сессий ЕФВВ и ЕВИ получили результаты, которые доступны в электронных кабинетах. Опция формирования экзаменационной карточки уже доступна для магистров, для аспирантов – до 8 августа.
Результаты вступительных экзаменов в магистратуру и аспирантуру (ЕФВВ и ЕВИ) уже доступны в электронных кабинетах участников, сообщили в пятницу в УЦОКО, пишет УНН.
Сегодня участники основных сессий ЕФВВ для поступления в магистратуру и ЕВИ для поступления в аспирантуру получили результаты - они доступны в кабинетах участников вступительных испытаний
В соответствующей вкладке в кабинетах, как указано, уже доступна опция формирования экзаменационной карточки, которая нужна потенциальным магистрам для поступления в учреждения высшего образования Украины. Для поступающих в аспирантуру эта опция станет доступной до 8 августа, после обнародования результатов ЕВВ.
Кроме того, участники ЕФВВ и ЕВИ имеют возможность загрузить карточку результатов вступительного испытания.
Напомним
Более 93 тысяч потенциальных участников вступительных в магистратуру обратились в приемные комиссии учреждений высшего образования. Желание пройти тестирование, необходимые для получения степени доктора философии / доктора искусства, изъявили более 14 тысяч поступающих.