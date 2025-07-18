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Financial Times
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Поступление в магистратуру и аспирантуру: результаты экзаменов уже доступны онлайн

Киев • УНН

 • 1982 просмотра

Участники основных сессий ЕФВВ и ЕВИ получили результаты, которые доступны в электронных кабинетах. Опция формирования экзаменационной карточки уже доступна для магистров, для аспирантов – до 8 августа.

Поступление в магистратуру и аспирантуру: результаты экзаменов уже доступны онлайн

Результаты вступительных экзаменов в магистратуру и аспирантуру (ЕФВВ и ЕВИ) уже доступны в электронных кабинетах участников, сообщили в пятницу в УЦОКО, пишет УНН.

Сегодня участники основных сессий ЕФВВ для поступления в магистратуру и ЕВИ для поступления в аспирантуру получили результаты - они доступны в кабинетах участников вступительных испытаний

-  говорится в сообщении.

В  соответствующей вкладке в кабинетах, как указано, уже доступна опция формирования экзаменационной карточки, которая нужна потенциальным магистрам для поступления в учреждения высшего образования Украины. Для поступающих в аспирантуру эта опция станет доступной до 8 августа, после обнародования результатов ЕВВ.

Кроме того, участники ЕФВВ и ЕВИ имеют возможность загрузить карточку результатов вступительного испытания.

Напомним

Более 93 тысяч потенциальных участников вступительных в магистратуру обратились в приемные комиссии учреждений высшего образования. Желание пройти тестирование, необходимые для получения степени доктора философии / доктора искусства, изъявили более 14 тысяч поступающих.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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