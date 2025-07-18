Поступление в магистратуру и аспирантуру: результаты экзаменов уже доступны онлайн

Результаты вступительных экзаменов в магистратуру и аспирантуру (ЕФВВ и ЕВИ) уже доступны в электронных кабинетах участников, сообщили в пятницу в УЦОКО, пишет УНН.

Сегодня участники основных сессий ЕФВВ для поступления в магистратуру и ЕВИ для поступления в аспирантуру получили результаты - они доступны в кабинетах участников вступительных испытаний