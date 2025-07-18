Вступ до магістратури та аспірантури: результати іспитів вже доступні онлайн

$41.870.05
48.450.07
ukenru
САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
Ексклюзив
12:44 • 9162 перегляди
САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
11:59 • 13317 перегляди
Нові правила в'їзду: у ЄС дали "зелене світло" запуску системи контролю на кордонах
11:37 • 24269 перегляди
Офіційно: ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф і назвав уражені сектори
10:40 • 108409 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу
18 липня, 07:05 • 99066 перегляди
Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
Ексклюзив
18 липня, 05:41 • 99123 перегляди
Що відбувається з туризмом в Україні влітку: експерт розповів, який формат та напрямки обирають українці
17 липня, 14:31 • 312642 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
17 липня, 14:29 • 184988 перегляди
Нові посади - старі обличчя: хто з міністрів зберіг портфель, а хто змінив крісло
17 липня, 13:18 • 146231 перегляди
ВР призначила Шмигаля новим міністром оборони
17 липня, 10:24 • 137038 перегляди
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1м/с
76%
745мм
Популярнi новини
Прем'єру Свириденко призначили нового керівника апарату18 липня, 05:33 • 92316 перегляди
ДТП на трасі Київ - Одеса за участю вантажівок: одна смуга в напрямку столиці перекрита
Ексклюзив
18 липня, 07:08 • 68970 перегляди
Нова стеля цін на нафту, відключення від SWIFT, тіньовий флот, Nord Stream та китайські банки: що у новому пакеті санкцій ЄС проти рф08:28 • 60715 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування11:48 • 45546 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри12:24 • 20091 перегляди
Публікації
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування11:48 • 45781 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу10:40 • 108409 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 312642 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома17 липня, 13:10 • 226523 перегляди
Глухий кут: фармацевтичний ринок вже пʼятий місяць чекає на нові правила маркетингу17 липня, 12:17 • 236365 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри12:24 • 20332 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 95154 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 103915 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 217957 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 276410 перегляди
Актуальне
Ґардіан
MIM-104 Patriot
Північний потік
Financial Times
Вашингтон пост

Вступ до магістратури та аспірантури: результати іспитів вже доступні онлайн

Київ • УНН

 • 2216 перегляди

Учасники основних сесій ЄФВВ та ЄВІ отримали результати, які доступні в електронних кабінетах. Опція формування екзаменаційної картки вже доступна для магістрів, для аспірантів - до 8 серпня.

Вступ до магістратури та аспірантури: результати іспитів вже доступні онлайн

Результати вступних іспитів до магістратури та аспірантури (ЄФВВ та ЄВІ) вже доступні в електронних кабінетах учасників, повідомили у п'ятницю в УЦОЯО, пише УНН.

Сьогодні учасники основних сесій ЄФВВ для вступу до магістратури та ЄВІ для вступу до аспірантури отримали результати - вони доступні в кабінетах учасників вступних випробувань

-  ідеться у повідомленні.

У  відповідній вкладці в кабінетах, як вказано, уже доступна опція формування екзаменаційної картки, яка потрібна потенційним магістрам для вступу до закладів вищої освіти України. Для вступників до аспірантури ця опція стане доступною до 8 серпня, після оприлюднення результатів ЄВВ.

Окрім того, учасники ЄФВВ та ЄВІ мають змогу завантажити картку результатів вступного випробування.

Нагадаємо

Понад 93 тисячі осіб потенційних учасників вступних до магістратури звернулися до приймальних комісій закладів вищої освіти. Бажання пройти тестування, необхідні для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва, виявили понад 14 тисяч вступників.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоОсвіта
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9