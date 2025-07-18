Вступ до магістратури та аспірантури: результати іспитів вже доступні онлайн

Результати вступних іспитів до магістратури та аспірантури (ЄФВВ та ЄВІ) вже доступні в електронних кабінетах учасників, повідомили у п'ятницю в УЦОЯО, пише УНН.

Сьогодні учасники основних сесій ЄФВВ для вступу до магістратури та ЄВІ для вступу до аспірантури отримали результати - вони доступні в кабінетах учасників вступних випробувань - ідеться у повідомленні.

У відповідній вкладці в кабінетах, як вказано, уже доступна опція формування екзаменаційної картки, яка потрібна потенційним магістрам для вступу до закладів вищої освіти України. Для вступників до аспірантури ця опція стане доступною до 8 серпня, після оприлюднення результатів ЄВВ.

Окрім того, учасники ЄФВВ та ЄВІ мають змогу завантажити картку результатів вступного випробування.

Нагадаємо

Понад 93 тисячі осіб потенційних учасників вступних до магістратури звернулися до приймальних комісій закладів вищої освіти. Бажання пройти тестування, необхідні для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва, виявили понад 14 тисяч вступників.