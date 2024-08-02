Количество поступающих в учебные заведения на бакалавриат в этом году составило 189,7 тысячи, что на треть меньше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные Единой государственной электронной базы по вопросам образования ГП «Инфоресурс», пишет УНН.

Детали

По имеющимся данным, в этом году на бакалавриат подано 707 166 электронных заявлений 184 311 лицами, бумажных заявлений - 7 664 - подано 5 404 лицами. То есть, в общем заявления подали 189 715 человек.

В 2023 году, по данным из базы, на бакалавриат было подано 820 049 электронных заявлений 250 412 лицами и 36 661 бумажное заявление 31 962 лицами. Или 282 374 человек в целом.

Таким образом, в 2024 году, количество поступающих на получение образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» сократилось на 32,81%.

Вступники подали понад 995 тисяч заяв до вишів