В Украине зарегистрировано более 461 тысячи электронных кабинетов поступающих в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования, подано более 995 тысяч заявлений на поступление, сообщил в четверг ГП «Инфоресурс», пишет УНН.

Детали

«Всего создано более 461 тыс. электронных кабинетов и подано более 995 тыс. заявлений», - привели в ГП статистику по регистрации электронных кабинетов абитуриентов в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования на утро 1 августа.

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