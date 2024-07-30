В Украине 31 июля завершается прием заявлений на поступление в вузы на бакалавра и в нескольких направлениях - на магистра. Из-за большой нагрузки работа сайта Вступ-2024 может замедляться. Об этом сообщили в Минобразования и науки во вторник, пишет УНН.

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«Абитуриенты, а вы не забыли? Завтра, 31 июля, в 18:00 завершается прием заявлений для поступления на бакалавра и магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направлений», - указали в МОН в Telegram.

«Из-за большой нагрузки работа сайта Вступ-2024 может замедляться», - добавили в МОН.

И посоветовали заходить в электронные кабинеты по прямой ссылке.

Какие же дальше важные даты?

До 5 августа происходит распределение бюджетных мест. Если вы проходите на бюджет, статус заявления с «Допущено к конкурсу» меняется на «Рекомендовано (бюджет)».

До 8 августа (18:00) абитуриенты, которые получили рекомендацию на бюджет, должны подтвердить выбор места обучения и выполнить требования к зачислению.

С 9 августа начинается предоставление рекомендаций на контракт. Вы сможете получить рекомендацию по любому количеству поданных заявлений.

До 10 августа происходит зачисление на бюджет.

До 30 августа - зачисление на контракт.

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