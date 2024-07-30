Киев • УНН
31 июля в 18:00 заканчивается прием заявлений на бакалавра и некоторые магистерские программы. Из-за большой нагрузки сайт Вступ-2024 может работать медленнее, МОН советует пользоваться прямой ссылкой.
В Украине 31 июля завершается прием заявлений на поступление в вузы на бакалавра и в нескольких направлениях - на магистра. Из-за большой нагрузки работа сайта Вступ-2024 может замедляться. Об этом сообщили в Минобразования и науки во вторник, пишет УНН.
Детали
«Абитуриенты, а вы не забыли? Завтра, 31 июля, в 18:00 завершается прием заявлений для поступления на бакалавра и магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направлений», - указали в МОН в Telegram.
«Из-за большой нагрузки работа сайта Вступ-2024 может замедляться», - добавили в МОН.
И посоветовали заходить в электронные кабинеты по прямой ссылке.
Какие же дальше важные даты?
В Україні запрацювала гаряча лінія МОН та чат-бот для запитань про вступ 202425 июня 2024, 12:50 • 11258 просмотров