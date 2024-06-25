Министерство образования и науки Украины запустило в консультативную телефонную горячую линию и чат-бот для вопросов о вступлении 2024. об этом сообщает пресс служба МОН, пишет УНН.

детали

Указано, что на горячую линию МОН можно обратиться по номеру 0 (800) 50-45-70. также можно написать на почту [email protected].

Консультацию можно получить с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 и в пятницу с 09:00 до 16:45.Кроме того, на сайте МОН есть чат-бот, в котором абитуриенты смогут получить помощь. Консультации в нем доступны с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00.

В пятницу с 09: 00 до 16: 00."За техническими консультациями, в частности, по вопросам регистрации е-кабинетов и подачи е-заявлений вы можете обращаться в ГП "Инфоресурс". На протяжении всей вступительной кампании эксперты будут предоставлять консультации и реагировать на возможные факты нарушений", - говорится в сообщении.

Напомним

Для украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, действуют особые условия, предусматривающие возможность не сдавать единое профессиональное вступительное испытание и единый вступительный экзамен на специальности.