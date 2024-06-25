В Україні запрацювала гаряча лінія МОН та чат-бот для запитань про вступ 2024
Київ • УНН
Міністерство освіти і науки України запустило гарячу лінію і чат-бот для надання консультацій і допомоги в процесі вступу в 2024 році.
Міністерство освіти і науки України запустило у консультативну телефонну гарячу лінію та чат-бот для запитань про вступ 2024. Про це повідомляє пресслужба МОН, пише УНН.
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Вказано, що на гарячу лінію МОН можна звернутись за номером 0 (800) 50-45-70. Також можна написати на пошту [email protected].
Консультацію можна отримати з понеділка до четверга з 09:00 до 17:00 та в п’ятницю з 09:00 до 16:45.Крім того, на сайті МОН є чат-бот, у якому вступники зможуть отримати допомогу. Консультації у ньому доступні з понеділка по четвер з 09:00 до 17:00.
У п'ятницю з 09:00 до 16:00."За технічними консультаціями, зокрема, з питань реєстрації е-кабінетів і подання е-заяв ви можете звертатися до ДП "Інфоресурс". Протягом усієї вступної кампанії експерти надаватимуть консультації та реагуватимуть на можливі факти порушень", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Для українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, діють особливі умови, які передбачають можливість не складати єдине фахове вступне випробування і єдиний вступний іспит на спеціальності.