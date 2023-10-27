Жителям двух областей из-за подрыва Каховской ГЭС выплатили 110 млн грн помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Украине пострадавшим от подтопления на Херсонщине и Николаевщине выплачено уже почти 110 миллионов гривен государственной помощи. Речь идет о выплатах единовременной государственной помощи в размере 5 тысяч гривен тем, кто пострадал от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС. Об этом сообщает Правительственный квартал, пишет УНН.
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«По состоянию на 25 октября такую финансовую поддержку получили пострадавшие жители Херсонской и Николаевской областей на общую сумму более чем 109,8 миллиона гривен. Таким образом, госпомощь уже выплачена 20 937 жителям Херсонщины и 1035 – Николаевщины», - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что заявления на эту денежную помощь от государства принимаются до 31 октября 2023 года включительно. Ее могут получить люди, которые на момент подрыва ГЭС проживали (были зарегистрированы/задекларированы) в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению. Включая тех, кто после 6 июня текущего года выехал из подтопленных районов временно оккупированной территории Левобережья на подконтрольную территорию.
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