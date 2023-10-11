За прихисток переселенців виплатили понад 2,2 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. В Україні з квітня 2022 року громадянам, які надали прихисток внутрішнім переселенцям, виплачено 2,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, передає УНН.
Цитата
"З квітня 2022 року у межах проєкту «Прихисток» виплачено компенсацій на загальну суму більш ніж 2,2 мільярда гривень. Ці кошти були спрямовані на виплати людям, які безкоштовно надали тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що за програмою "Прихисток" передбачена компенсація обсягом 450 гривень на місяць за розміщення одного ВПО у теплий період року та 900 гривень під час опалювального сезону. Компенсація виплачується за рахунок коштів Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).
Окрім власників житла або їхніх представників, зазначена компенсація може надаватися орендарям житла державної або комунальної власності. Таким чином, за допомогою проєкту тимчасове житло отримали понад 3,1 мільйона внутрішніх переселенців.
Повідомляється, що до кінця жовтня планується профінансувати компенсації на загальну суму більш ніж 180 мільйонів гривень за прихисток переселенців у липні-серпні 2023 року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держава компенсувала підприємцям 126 млн грн за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб