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За предоставление приюта переселенцам выплатили более 2,2 млрд грн

За предоставление приюта переселенцам выплатили более 2,2 млрд грн

Киев • УНН

 • 318223 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В Украине с апреля 2022 года гражданам, предоставившим приют внутренним переселенцам, выплачено 2,2 млрд грн, сообщает пресс-служба Минреинтеграции, передает УНН.

Цитата

"С апреля 2022 года в рамках проекта «Приют» выплачено компенсаций на общую сумму более 2,2 миллиарда гривен. Эти средства были направлены на выплаты людям, которые бесплатно предоставили временное жилье внутренне перемещенным лицам", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что по программе "Приют" предусмотрена компенсация в размере 450 гривен в месяц за размещение одного ВПЛ в теплый период года и 900 гривен во время отопительного сезона. Компенсация выплачивается за счет средств Общества Красного Креста Украины (ОКХУ).

Помимо домовладельцев или их представителей, указанная компенсация может быть предоставлена арендаторам жилья государственной или коммунальной собственности. Таким образом, с помощью проекта временное жилье получили более 3,1 миллиона внутренних переселенцев.

Сообщается, что до конца октября планируется профинансировать компенсации на общую сумму более 180 миллионов гривен за приют переселенцев в июле-августе 2023 года.

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