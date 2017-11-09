Пострадавшие от взрыва в Голосеево получат по 75 тысяч грн

В четверг на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о предоставлении материальной помощи пострадавшим в результате взрыва на проспекте Голосеевском, 70.

Таким образом, 17 граждан получат одноразовую материальную помощь. Им выплатят по 75 тысяч гривен. Необходимую сумму должны предусмотреть в бюджете города Киева на 2017 год.

Решение поддержали 91 депутат Киевсовета.

Напомним, 8 июля в Киеве произошел взрыв в жилом доме.

В результате взрыва погибли два человека, также пострадали 6 человек. В частности, из них один человек от госпитализации отказался, а другие 5 человек с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в больницу, среди них 14-летний ребенок.

Столичная полиция открыла производство из-за взрыва в жилом доме в Голосеевском районе Киева, следователи квалифицировали произошедшее как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

По информации КГГА, в результате взрыва 23 человек переселили в общежитие в Подольском районе Киева.