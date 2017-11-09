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Постраждалі від вибуху в Голосіїво отримають по 75 тисяч грн

Постраждалі від вибуху в Голосіїво отримають по 75 тисяч грн

Київ • УНН

 • 10261 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Постраждалі внаслідок вибуху в будинку на Голосіївському проспекті отримають по 75 тисяч гривень матеріальної допомоги. Про це повідомляє прес-служба Київради, передає УНН.

У четвер на пленарному засіданні Київської міської ради депутати ухвалили рішення про надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок вибуху на проспекті Голосіївському, 70.

Таким чином, 17 громадян отримають одноразову матеріальну допомогу. Їм виплатять по 75 тисяч гривень. Необхідну суму мають передбачити у бюджеті міста Києва на 2017 рік.

Рішення підтримали 91 депутат Київради.

Нагадаємо, 8 липня у Києві стався вибух у житловому будинку.

У результаті вибуху загинуло двоє людей, також постраждало 6 осіб. Зокрема, з них 1 особа від госпіталізації відмовилась, а інші 5 осіб з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні, серед них 14-річна дитина.

Столична поліція відкрила провадження через вибух у житловому будинку в Голосіївському районі Києві, слідчі кваліфікували подію як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

За інформацією КМДА, внаслідок вибуху 23 осіб переселили до гуртожитку у Подільському районі Києва.

 

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