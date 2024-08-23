Пострадавшие дети из Малокатериновки Запорожья: 4 ребенка в больнице, 2 в тяжелом состоянии - Федоров
Киев • УНН
В результате российского обстрела кафе в Малокатериновке Запорожской области пострадали дети. Четверо детей госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Из-за российского обстрела Малокатериновки, двое пострадавших детей находятся в сложном состоянии, сообщил в телемарафоне председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Четыре ребенка сейчас находятся в больнице, после того, как враг обстрелял кафе на территории поселка Малокатериновка. Двое находятся в сложном состоянии.
Также еще два ребенка находятся в стабильном состоянии, - Федоров поблагодарил врачей и выразил надежду, что дети смогут вернуться домой в течение нескольких дней.
Напомним,
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