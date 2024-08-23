За добу рф 317 разів обстріляла Запорізьку область: поранений мирний мешканець
Київ • УНН
За добу ворожі війська здійснили 317 атак на 9 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів поранено 51-річного мешканця Гуляйполя, зруйновано житлові будинки та пошкоджено інфраструктуру.
За добу терористи здійснили 317 атак на 9 населених пунктів Запорізької області, внаслідок чого 51-річний цивільний мешканець отримав поранення. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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У межах доби війська агресора здійснили 4 авіаудари по П'ятихатках, Новоандріївці, Роботиному та Левадному. Крім того, 180 безпілотників різних типів завдали ударів по Гуляйполю, Новоандріївці, Роботиному, Малій Токмачці, Левадному, Малинівці та Успенівці.
Обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) накрили Гуляйполе, Малу Токмачку та Роботине, у результаті чого було зафіксовано 5 випадків ураження. Окрім цього, 128 артилерійських ударів були нанесені по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Темирівки.
За інформацією, з причини цих атак надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та пошкодження об'єктів інфраструктури. Також стало відомо, що 51-річний мешканець Гуляйполя отримав поранення під час ворожого артилерійського обстрілу.
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