За сутки рф 317 раз обстреляла Запорожскую область: ранен мирный житель

За сутки террористы совершили 317 атак на 9 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего 51-летний гражданский житель получил ранения. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В пределах суток войска агрессора совершили 4 авиаудара по Пятихаткам, Новоандреевке, Роботино и Левадному. Кроме того, 180 беспилотников различных типов нанесли удары по Гуляйполю, Новоандреевке, Роботино, Малой Токмачке, Левадному, Малиновке и Успеновке.

Обстрелы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку и Роботино, в результате чего было зафиксировано 5 случаев поражения. Кроме этого, 128 артиллерийских ударов были нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Темировки.

По информации, по причине этих атак поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и повреждении объектов инфраструктуры. Также стало известно, что 51-летний житель Гуляйполя получил ранения во время вражеского артиллерийского обстрела.

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