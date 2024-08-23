Федоров: на Запоріжжі у лікарні досі 4 постраждалих від ворожого удару дітей, двоє - у тяжкому стані

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Київ • УНН

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Внаслідок російського обстрілу кафе в Малокатеринівці Запорізької області постраждали діти. Четверо дітей госпіталізовано, двоє з них у важкому стані, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Через російський обстріл Малокатеринівки, двоє постраждалих дітей  перебувають у складному стані, повідомив у телемарафоні голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Чотири дитини наразі перебувають у лікарні, після того, як ворог обстріляв кафе на території селища Малокатеринівка. Двоє перебувають у складному стані.

 – повідомив керівник Запорізької ОВА.

 Також ще дві дитини перебувають у стабільному стані, - Федоров подякував лікарям і висловив сподівання, що діти зможуть повернутися додому упродовж декількох днів.

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