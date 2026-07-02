"Пострадала целая семья" - рф атаковала Днепровщину и убила ребенка, 4 человека ранены
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар КАБ по Богиновской громаде, убив 7-летнего ребенка. Ранены четыре человека, среди которых 11-летняя девочка и трое взрослых, двое в тяжелом состоянии.
россия сегодня атаковала Днепровщину, погиб ребенок и ранены еще четверо человек - пострадала целая семья, в Днепровском районе повреждена транспортная инфраструктура, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.
россияне убили 7-летнюю девочку и ранили еще четырех человек, среди них – ребенок. Враг нанес удар КАБ по Богиновской громаде Синельниковского района
Он указал, что "пострадала целая семья". "В больницу в состоянии средней тяжести доставили 11-летнюю девочку. Госпитализированы и трое взрослых. Двое из них – "тяжелые"", - отметил Ганжа.
Также ранее сегодня Ганжа сообщил, что "враг нанес удар по Днепровскому району".
"Повреждена транспортная инфраструктура. Предварительно, обошлось без пострадавших", - указал глава ОВА.
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