48 из 74 российских ракет и 476 из 496 дронов обезврежены над Украиной, особенность атаки рф - большое количество баллистики и реактивных дронов

россия ночью выпустила по Украине 74 ракеты, в том числе 4 "Циркона" и 24 баллистические, и 496 дронов, сбито или подавлено 48 ракет, в том числе 4 баллистические, и 476 беспилотников, зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 02 июля (с 18:00 01 июля), противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования различных типов.

"Основное направление удара – Киев. Особенность массированной атаки - одновременное применение средств воздушного нападения различных типов с разных направлений, применение большого количества баллистики и реактивных БпЛА", - говорится в сообщении.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 570 средств воздушного нападения – 74 ракеты и 496 БпЛА различных типов:

4 противокорабельные ракеты 3М22 «Циркон» (район пуска – Курская обл., рф);

24 баллистические ракеты Искандер-М/С-400 (районы пуска – Брянская, Курская обл., рф);

34 крылатые ракеты Х-101 (район пуска – Вологодская обл., рф);

8 крылатых ракет Калибр (район пуска – Новороссийск, рф);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пуска – Воронежская обл., рф);

496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас, барражирующих боеприпасов «Бандероль», дронов-имитаторов типа «Пародия» (с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское ВОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 524 цели – 48 ракет и 476 беспилотников различных типов: 4 баллистические ракеты Искандер-М/С-400; 32 крылатые ракеты Х-101; 8 крылатых ракет Калибр; 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69; 476 вражеских БпЛА различных типов. По предварительной информации, по состоянию на 09.00 зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 33 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 18 локациях. Информация по нескольким ракетам уточняется - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве Украины несколько ударных БпЛА.

Число погибших в Киеве в результате атаки рф возросло до 13