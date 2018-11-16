Постпред Украины рассказал о практической пользе украинской резолюции в ООН

"Конечно, эта резолюция станет мощным инструментом, как и предыдущие, от международного до арбитражей во всех судебных процессах, которые ведет Украина против Российской Федерации. Потому что это будет частью доказательной базы. Если в резолюции главного органа ООН - Генеральной Ассамблеи Россия прямо называется "оккупантом" и от нее требуется прямо отменить аннексию, я думаю, это будет очень успешно и активно использоваться и нашими юристами, и международными", - отметил Ельченко.

По его словам, в резолюции от России требуют немедленно выполнить все предыдущие решения ООН, освободить Крым, прекратить оккупацию. Кроме того, проект содержит много пунктов, непосредственно связанных с нарушением права людей на оккупированных территориях.

Напомним, 15 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую зафиксированные на территории оккупированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления в регионе.