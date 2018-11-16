Постпред Украины рассказал о практической пользе украинской резолюции в ООН

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105642 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111560 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 148675 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143550 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136047 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128001 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170531 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118070 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141639 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145407 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Постпред Украины рассказал о практической пользе украинской резолюции в ООН

Постпред Украины рассказал о практической пользе украинской резолюции в ООН

Киев  •  УНН

 • 8436 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Обновленная и усиленная резолюция "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь", проект которой сегодня принял Третий комитет ООН, станет мощным инструментом во всех судебных процессах, которые ведет Украина против Российской Федерации. Об этом сказал Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Конечно, эта резолюция станет мощным инструментом, как и предыдущие, от международного до арбитражей во всех судебных процессах, которые ведет Украина против Российской Федерации. Потому что это будет частью доказательной базы. Если в резолюции главного органа ООН - Генеральной Ассамблеи Россия прямо называется "оккупантом" и от нее требуется прямо отменить аннексию, я думаю, это будет очень успешно и активно использоваться и нашими юристами, и международными", - отметил Ельченко.

По его словам, в резолюции от России требуют немедленно выполнить все предыдущие решения ООН, освободить Крым, прекратить оккупацию. Кроме того, проект содержит много пунктов, непосредственно связанных с нарушением права людей на оккупированных территориях.

Напомним, 15 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую зафиксированные на территории оккупированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления в регионе.

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