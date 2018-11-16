Постпред України розповів про практичну користь української резолюції в ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Оновлена і посилена резолюція “Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь”, проект якої сьогодні ухвалив Третій комітет ООН, стане потужним інструментом у всіх судових процесах, які веде Україна проти Російської Федерації. Про це сказав Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
“Звичайно, ця резолюція стане потужним інструментом, як і попередні, від міжнародного до арбітражів у всіх судових процесах, які веде Україна проти Російської Федерації. Тому що це буде частиною доказової бази. Якщо у резолюції головного органу ООН — Генеральної Асамблеї Росія прямо називається „окупантом“ і від неї вимагається прямо відмінити анексію, я думаю, це буде дуже успішно і активно використовуватись і нашими юристами, і міжнародними”, — наголосив Єльченко.
За його словами, у резолюції від Росії вимагають негайно виконати всі попередні рішення ООН, звільнити Крим, припинити окупацію. Крім того, проект містить багато пунктів, безпосередньо пов’язаних з порушенням прав людей на окупованих територіях.
Нагадаємо, 15 листопада Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив запропоновану Україною резолюцію, яка засуджує зафіксовані на території окупованого Криму порушення прав людини і незаконне встановлення РФ законів, юрисдикції і управління в регіоні.