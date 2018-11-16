Постпред України розповів про практичну користь української резолюції в ООН

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Оновлена і посилена резолюція “Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь”, проект якої сьогодні ухвалив Третій комітет ООН, стане потужним інструментом у всіх судових процесах, які веде Україна проти Російської Федерації. Про це сказав Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.