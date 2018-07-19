Постпред США: Россия, Китай, Египет и Куба выступали против реформы Совета по правам человека ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли считает, что Россия, Китай, Египет и Куба сопротивлялись реформе Совета по правам человека ООН, что стало одной из причин выхода США из этой структуры. Об этом она заявила во время выступления, посвященного выходу США из СПЧ ООН, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Авторитарные режимы были рады статус-кво, — заявила она. — Россия, Китай, Куба и Египет выигрывали от того, что делали из Совета посмешище. Неудивительно, что они открыто сопротивлялись нашим попыткам реформировать его”.
Напомним, 9 июня Хейли заявила в Госдепартаменте, что Соединенные Штаты выходят из Совета ООН по правам человека. Ранее Вашингтон неоднократно выступал с критикой СПЧ. Американские власти, в частности, обвиняла этот орган в предвзятости по отношению к США и Израиля. Хейли в 2017 году заявляла, что в Совет по правам человека не должны входить государства, где регулярно происходят нарушения этих прав.