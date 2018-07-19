Постпред США: Россия, Китай, Египет и Куба выступали против реформы Совета по правам человека ООН

“Авторитарные режимы были рады статус-кво, — заявила она. — Россия, Китай, Куба и Египет выигрывали от того, что делали из Совета посмешище. Неудивительно, что они открыто сопротивлялись нашим попыткам реформировать его”.

Напомним, 9 июня Хейли заявила в Госдепартаменте, что Соединенные Штаты выходят из Совета ООН по правам человека. Ранее Вашингтон неоднократно выступал с критикой СПЧ. Американские власти, в частности, обвиняла этот орган в предвзятости по отношению к США и Израиля. Хейли в 2017 году заявляла, что в Совет по правам человека не должны входить государства, где регулярно происходят нарушения этих прав.