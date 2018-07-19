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Постпред США: Росія, Китай, Єгипет і Куба виступали проти реформи Ради із прав людини ООН

Постпред США: Росія, Китай, Єгипет і Куба виступали проти реформи Ради із прав людини ООН

Київ • УНН

 • 12940 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі вважає, що Росія, Китай, Єгипет і Куба пручалися реформі Ради із прав людини ООН, що стало однією з причин виходу США з цієї структури. Про це вона заявила під час виступу, присвяченого виходу США з РПЛ ООН, інформує УНН з посиланням на ТАРС.

“Авторитарні режими були раді статус-кво, — заявила вона. — Росія, Китай, Куба і Єгипет вигравали від того, що робили зі Ради посміховисько. Тож не дивно, що вони відкрито чинили опір нашим спробам реформувати її”.

Нагадаємо, 9 червня Хейлі заявила в Держдепартаменті, що Сполучені Штати виходять із Ради ООН зі прав людини. Раніше Вашингтон неодноразово виступав зі критикою щодо РПЛ. Американська влада, зокрема, звинувачувала цей орган в упередженості по відношенню до США та Ізраїлю. Хейлі в 2017 році заявляла, що до Ради із прав людини не повинні входити держави, де регулярно відбуваються порушення цих прав.

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