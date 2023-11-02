Постпред рф в ООН небензя заявил, что у Израиля "нет права на самооборону" в войне с ХАМАС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Постоянный представитель рф в ООН василий небензя снова отличился, - по его словам, в рамках войны против ХАМАС у Израиля якобы нет права на самооборону. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на росСМИ.
Детали
Во время 10-й чрезвычайной специальной сессии по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, 1 ноября, в очередной раз проявил себя постпред рф при оон василий небензя. Он заявил, что в рамках текущего военного конфликта с палестинским радикальным движением ХАМАС у Израиля нет права на самооборону, и связал это с тем, что якобы Израиль является "государством-оккупантом".
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"Израиль как государство-оккупант права на самооборону не имеет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда 2004 года", - отметил постпред рф в оон, во время речи на сессии Генассамблеи всемирной организации по Палестине.
Он также признал наличие у Израиля права на обеспечение собственной безопасности, но, по словам небензи, это понятие не тождественно праву на самооборону.
Напомним
Боевики ХАМАС 7 октября совершили масштабную атаку на Израиль. По предварительным данным, в Израиле погибли более 1400 человек. Боевики захватили более 200 заложников. С тех пор Израиль осуществляет авиаудары по анклаву, подконтрольному ХАМАС, и наземные операции против боевиков. При этом на повестке дня остается вопрос о начале полномасштабной наземной операции армии Израиля в секторе Газа.
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