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The Guardian

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Постпред рф в ООН небензя заявив, що в Ізраїлю "немає права на самооборону" у війні з ХАМАС

Київ • УНН

 • 796498 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Постійний представник росії в ООН василь небензя знову відзначився, - за його словами, в межах війни проти ХАМАС в Ізраїлю нібито немає права на самооборону. Про це повідомляє УНН, із посиланням на росЗМІ.

Постпред рф в ООН небензя заявив, що в Ізраїлю "немає права на самооборону" у війні з ХАМАС

Деталі

Під час 10-ї надзвичайної спеціальної сесії з урегулювання конфлікту на Близькому Сході, 1 листопада, вчергове проявив себе постпред рф при ООН василь небензя. Він заявив, що у межах поточного військового конфлікту з палестинським радикальним рухом ХАМАС в Ізраїлю немає права на самооборону, та пов'язав це з тим, що буцімто Ізраїль є "державою-окупантом".

Цитата

"Ізраїль як держава-окупант права на самооборону не має, що підтверджено консультативним висновком Міжнародного суду 2004 року", - зазначив постпред рф в ООН, під час промови на сесії Генасамблеї всесвітньої організації щодо Палестини.

Він також визнав наявність в Ізраїлю права на забезпечення власної безпеки, але, за словами небензі, це поняття не тотожне праву на самооборону.

Нагадаємо

Бойовики ХАМАС 7 жовтня здійснили масштабну атаку на Ізраїль. За попередніми даними, в Ізраїлі загинули понад 1400 людей. Бойовики захопили понад 200 заручників. Відтоді Ізраїль здійснює авіаудари по анклаву, підконтрольному ХАМАС, і наземні операції проти бойовиків. При цьому на порядку денному залишається питання про початок повномасштабної наземної операції армії Ізраїлю у секторі Гази.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЦАХАЛ заявили про "прорив" передньої лінії оборони ХАМАС

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