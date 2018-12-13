Постпред РФ при ОБСЕ заявил, что "в интернете идет набор американцев для секретных операций в Украине"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Россия обратила внимание, что “на одном из порталов через компанию MissionEssential ведется набор граждан США” якобы для обеспечения секретных американских операций в Украине. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“Мы обратили внимание на объявление на портале LinkedIn о наборе через компанию MissionEssential граждан США, которые владеют украинским языком, для обеспечения секретных американских операций в Украине”, — сказал Лукашевич.
Стоит добавить, что само объявление опубликовано на странице компании в специализированной сети (просмотреть можно при наличии аккаунта на портале LinkedIn — ред.).
Постпред привел информацию, что вероятные кандидаты должны уметь скрыто контактировать с местным населением, иметь подготовку для службы в зоне боевых действий и функционировать как полноценная единица в команде профессионалов, обеспечивающих безопасность американских и иностранных высокопоставленных лиц.
“Не отстает и Канада — расквартированные под Львовом 200 канадских инструкторов подготовили уже более 10 тысяч военнослужащих ВСУ. Что это, как не вклад в милитаризацию Украины?” — отметил Лукашевич.
Как сообщал УНН, СМИ РФ решили узнать в Пентагоне о найме его подрядчиком переводчиков с украинского.