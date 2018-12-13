Постпред РФ при ОБСЄ заявив, що "в інтернеті йде набір американців для секретних операцій в Україні"

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Росія звернула увагу, що “на одному з порталів через компанію MissionEssential ведеться набір громадян США” нібито для забезпечення секретних американських операцій в Україні. Про це заявив у четвер постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич на засіданні постійної ради організації у Відні, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.