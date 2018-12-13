Постпред РФ при ОБСЄ заявив, що "в інтернеті йде набір американців для секретних операцій в Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Росія звернула увагу, що “на одному з порталів через компанію MissionEssential ведеться набір громадян США” нібито для забезпечення секретних американських операцій в Україні. Про це заявив у четвер постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич на засіданні постійної ради організації у Відні, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.
“Ми звернули увагу на оголошення на порталі LinkedIn про набір через компанію MissionEssential громадян США, які володіють українською мовою, для забезпечення секретних американських операцій в Україні”, — сказав Лукашевич.
Варто додати, що саме оголошення опубліковане на сторінці компанії у спеціалізованій мережі (переглянути можна за наявності акаунту на порталі LinkedIn — ред.).
Постпред навів інформацію, що ймовірні кандидати повинні вміти приховано контактувати з місцевим населенням, мати підготовку для служби в зоні бойових дій і функціонувати як повноцінна одиниця в команді професіоналів, які забезпечують безпеку американських і іноземних високопоставлених осіб.
“Не відстає і Канада — розквартировані під Львовом 200 канадських інструкторів підготували вже понад 10 тисяч військовослужбовців ЗСУ. Що це, як не вклад в мілітаризацію України?” — зазначив Лукашевич.
Як повідомляв УНН, ЗМІ РФ вирішили дізнатися у Пентагоні про найм його підрядником перекладачів з української.