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Постоянного полового партнера имеют 67% украинцев - исследование

Киев  •  УНН

 • 10736 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Постоянного полового партнера имеют 67% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

Исследование проводилось в форме личного интервью среди населения Украины от 18 лет и старше с 23 января по 3 февраля. Всего в нем приняли участие 2000 респондентов разного возраста, пола, из разных регионов и типа поселения.

"По результатам исследования, 67% украинцев отметили, что у них есть постоянный сексуальный (половой) партнер. Еще 4% имеют непостоянного партнера. 19% ответили, что сейчас не имеют, но перед этим были сексуальные партнеры. Только 3% отметили, что не имеют партнера и никогда не было перед этим, 7% отказались отвечать на вопросы", - говорится в сообщении.

Так, постоянного партнера имеют 80% украинцев в возрасте 36-50 лет и 50% в возрасте от 51 года и более.

По данным исследования, мужчины чаще имеют постоянного партнера, чем женщины (72% и 63% соответственно). Кроме того, большое количество людей с постоянным партнером - те, кто находится в незарегистрированном или зарегистрированном браке (91% и 87% соответственно).

Только 16% украинцев согласились с мнением, что это нормально - иметь постоянные сексуальные отношения с более чем одним лицом одновременно (70% не согласны). Больше противников этого тезиса - среди женщин и опрошенных в возрасте 18-35 лет.

В исследовании также указано, что 60% украинцев не испытывают неудобство или стыд, когда говорят о сексе со своим мужем/женой/постоянным сексуальным партнером. Очень стесняются только 6%.

Кроме того, 35% украинцев не испытывают стыда, разговаривая о сексе с друзьями и знакомыми, а 21% опрошенных отметили, что не испытывают стыда, разговаривая о сексе с незнакомыми людьми. Меньше испытывают неудобство, разговаривая о сексе, лица в возрасте 18-35 лет, а также мужчины.

Напомним, сегодня отмечают День всех влюбленных.

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