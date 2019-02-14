Постійного статевого партнера мають 67% українців - дослідження

Дослідження проводилося у формі особистого інтерв’ю серед населення України від 18 років і старше з 23 січня по 3 лютого. Всього у ньому взяло участь 2000 респондентів різного віку, статі, з різних регіонів та типу поселення.

"За результатами дослідження, 67% українців зазначили, що в них є постійний сексуальний (статевий) партнер. Ще 4% мають непостійного партнера. 19% відповіли, що зараз не мають, але перед цим були сексуальні партнери. Тільки 3% зазначили, що не мають партнера і ніколи не мали перед цим, 7% відмовилися давати відповідь на питання", - йдеться у повідомленні.

Так, постійного партнера мають 80% українців у віці 36-50 років, і 50% у віці від 51 року і більше.

За даними дослідження, чоловіки частіше мають постійного партнера, ніж жінки (72% і 63% відповідно). Крім того, найбільша кількість людей з постійним партнером – ті, хто перебуває в незареєстрованому чи зареєстрованому шлюбі (91% і 87% відповідно).

Тільки 16% українців погодилися з думкою, що це нормально – мати постійні сексуальні стосунки з більш ніж однією особою одночасно (70% не погоджуються). Більше противників цієї тези – серед жінок та опитаних у віці 18-35 років.

У дослідженні також вказано, що 60% українців не відчувають незручність чи сором, коли розмовляють про секс зі своїм чоловіком/дружиною/постійним сексуальним партнером. Дуже соромляться тільки 6%.

Крім того, 35% українців не відчувають сорому, розмовляючи про секс зі друзями та знайомими, а 21% опитаних зазначили, що не відчувають сорому, розмовляючи про секс із незнайомими людьми. Менше відчувають незручність, розмовляючи про секс, особи у віці 18-35 років, а також чоловіки.

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