Сьогодні відзначають День всіх закоханих

День всіх закоханих або День святого Валентина відмічають 14 лютого в багатьох країнах світу.

Вважається, що День святого Валентина існує вже більше 16 століть, але свята Любові відомі з ще більш ранніх часів - з часів стародавніх язичницьких культур. Ті, хто відмічає свято, дарують коханим та дорогим людям подарунки.

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У сучасній популярній культурі вважається, що Валентин був християнським священиком.

Святий Валентин шанується як католицькою, так і православної церквою. У католицькому богослужбовому календарі 14 лютого святкується пам'ять святих рівноапостольних Кирила і Мефодія.

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Священномученик Валентин же залишився в списках церкви, але тільки як місцевошанованих святий, оскільки історичні відомості про його діяннях украй мізерні. Таким чином, це свято не є обов'язковим ні для католиків, ні для православних.

Нагадаємо, на День святого Валентина особливого туристичного "буму" серед українців не спостерігається.